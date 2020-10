Rubano un peluche dalla tomba di una bimba morta a 2 anni | “amava i pupazzi”

Leggi su chenews

(Di sabato 3 ottobre 2020) Unaa 2, la suaderubata di un pupazzo. La mamma scrive su Facebook tra rabbia e tristezza. Dovremmo essere abituati ormai a tutto, nostro malgrado. Omicidi, suicidi, maniaci mascherati che istigano i bambini a farsi del male. E, purtroppo, chi più ne ha più ne metta. Ma profanare ladi una bambinaa 2supera ogni vergogna. Gloria amava molto i, ne aveva uno sempre con lei: a letto, nei giochi, nelle passeggiate con mamma e papà, persino in ospedale. Un maledetto giorno del 2019 la piccola si soffocò con un boccone e morì dopo due giorni di coma, a Condove, in provincia di Torino. Era con i genitori ad una cena in casa di amici, i soccorritori fecero di ...