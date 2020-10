Roma, fiamme in un’autorimessa: distrutte 4 auto e 2 scooter (Di sabato 3 ottobre 2020) Un incendio, divampato oggi intorno alle ore 10:40 a Roma, in via Giuseppe Mangili al civico 25, ha distrutto completamente 4 autovetture e 2 ciclomotori. Le fiamme si sono propagate all’interno di un’autorimessa privata per cause al momento imprecisate. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Appurati danni consistenti al solaio della struttura, che hanno indotto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile l’autorimessa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Prati (9 a) con l’ausilio di una botte (ab 6), del carro autoprotettori (ta 6), dell’autoscala (as 1) e del carro sollevamenti. Sul posto presenti anche i carabinieri e il 118. Roma, fiamme in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 ottobre 2020) Un incendio, divampato oggi intorno alle ore 10:40 a, in via Giuseppe Mangili al civico 25, ha distrutto completamente 4vetture e 2 ciclomotori. Lesi sono propagate all’interno di un’rimessa privata per cause al momento imprecisate. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Appurati danni consistenti al solaio della struttura, che hanno indotto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile l’rimessa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Prati (9 a) con l’ausilio di una botte (ab 6), del carroprotettori (ta 6), dell’scala (as 1) e del carro sollevamenti. Sul posto presenti anche i carabinieri e il 118.in ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma fiamme Roma, fumo e fiamme nel garage: un'auto va a fuoco nel box in via Mangili Il Tempo Naso (Me): vasto incendio raggiunge anche Capo d’Orlando, aggiornamenti

Un grande forte di fuoco sta lambendo le abitazioni a Naso ,nel messinese. Paura per gli abitanti. Fuoco anche a Capo d'Orlando.

Sono immagini drammatiche quelle che arrivano da Naso e Capo d’Orlando, nel messinese, dove un vasto incendio sta facendo tremare i cittadini. La zona interessata è proprio quella centrale di piazza R ...

