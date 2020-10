«Perché è sbagliato definire la foreign fighter Alice Brignoli “la mamma dell’Isis”» – l’intervista

Leggi su open.online

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il caso diha riacceso l’attenzione sul ritorno in Europa deis, degli uomini e delle donne partiti per unirsi al cosiddetto Stato Islamico. L’esatto numero non è noto: si dice che siano almeno 40mila persone di cui circa 5mila partite dall’Europa. Non solo uomini, appunto, ma anche donne come, che nel 2015 ha lasciato Bulciago in Lombardia in compagnia del marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, e i loro tre figli minori, per raggiungere i territori occupati dall’Isis. La presenza delle donne, pur essendo minoritaria, è andata crescendo nei gruppi jihadisti, come spiega a Open Marta Serafini, giornalista e autrice di una storia del terrorismo islamista, L’ombra del nemico (Solferino). Il ...