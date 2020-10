Paura ad Ostia | entra nel negozio armato di coltello e si fa consegnare l’incasso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 ottobre 2020) Attimi diieri addove poco prima delle 20.00 si è consumata una rapina. Un malvivente, ora ricercato dalla Polizia, ha fatto irruzione nel“Natura sì” situato lungo Via Isole del Capo Verde: immediatamente l’uomo – che aveva il volto travisato – si è diretto alla cassa e, minacciando la dipendente, si è fattol’incasso (circa 300 euro, ndr). Dopodiché è fuggito via facendo perdere le proprie tracce. Stando alle testimonianze raccolte in loco si tratterebbe di un bandito con “l’accento del sud”. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato diche ora indagano sull’accaduto.adnel ...