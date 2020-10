Non solo Recovery, al Sud anche risparmio nazionale: la parola a Minenna (Di sabato 3 ottobre 2020) Marcello Minenna, barese, classe 1971, è un intellettuale dell'Economia, con vocazione high tech. Bocconiano, Master alla Columbia, poi professore, cresciuto in Consob, 1996-2016,, una fugace ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Marcello, barese, classe 1971, è un intellettuale dell'Economia, con vocazione high tech. Bocconiano, Master alla Columbia, poi professore, cresciuto in Consob, 1996-2016,, una fugace ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - lauraboldrini : #3ottobre 2013, 368 eritrei morti davanti #Lampedusa. Una delle più drammatiche tragedie dell'immigrazione nel Medi… - borghi_claudio : Zanni: la battaglia per l'autonomia non sia solo Regione vs Stato centrale ma Stato vs. Ue. - SoniaLaVera : RT @laperlaneranera: A Norimberga condannarono a morte non solo chi Eseguì gli Ordini, ma principalmente chi gli Emise Firmandoli in Calce… - gengy00 : RT @hugscarrots: HELLOOO?!? Non solo devo leggere degli spagnoli che dicono di salvare Adua, ma devo anche vedere gente che ha abboccato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Recovery, al Sud anche risparmio nazionale: la parola a Minenna La Gazzetta del Mezzogiorno Maledetta politica. Giuseppe Conte tira a campare, l'Italia può tirare le cuoia

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo potrà perme ...

Recensione Samsung Galaxy Z Fold2: quello che non vi hanno detto, un mese dopo

E finalmente ci siamo! Arriva la nostra recensione del Galaxy Z Fold2, un prodotto davvero particolare e che abbiamo provato in modo ampio e completo e che ormai uso da circa un mese. Ma perchè questo ...

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo potrà perme ...E finalmente ci siamo! Arriva la nostra recensione del Galaxy Z Fold2, un prodotto davvero particolare e che abbiamo provato in modo ampio e completo e che ormai uso da circa un mese. Ma perchè questo ...