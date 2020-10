Mentre Salvini si difende a Catania, Giorgetti lo spinge verso Merkel: «Ci piaccia o no, l’Europa esiste: parliamo con chi comanda, o spariremo» (Di sabato 3 ottobre 2020) La sconfitta alle Regionali, la nomina di Giorgia Meloni come leader dei conservatori e riformisti europei e l’udienza preliminare di oggi di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. La Lega prova a rimboccarsi le maniche Mentre sta attraversando un momento difficile da cui si esce solo con un cambio di rotta netto. «È giunto il momento di aprire un dialogo con il Ppe». È questa la presa visione di Giancarlo Giorgetti, il vicesegretario del Carroccio che dalla kermesse leghista di Catania ha provato a indicare la direzione e lanciare a Salvini un’ancora di salvataggio. «Non dobbiamo fare matrimoni con nessuno – dice Giorgetti come riporta Repubblica – Ma dobbiamo prendere atto che l’Europa esiste, ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) La sconfitta alle Regionali, la nomina di Giorgia Meloni come leader dei conservatori e riformisti europei e l’udienza preliminare di oggi di Matteosul caso Gregoretti. La Lega prova a rimboccarsi le manichesta attraversando un momento difficile da cui si esce solo con un cambio di rotta netto. «È giunto il momento di aprire un dialogo con il Ppe». È questa la presa visione di Giancarlo, il vicesegretario del Carroccio che dalla kermesse leghista diha provato a indicare la direzione e lanciare aun’ancora di salvataggio. «Non dobbiamo fare matrimoni con nessuno – dicecome riporta Repubblica – Ma dobbiamo prendere atto che l’Europa, ...

