Maltempo, notte di paura in Piemonte e Liguria, case sgomberate e persone disperse: “livelli idrici mai visti in 20 anni” [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ ancora critica la situazione in Piemonte a causa del Maltempo e in particolare delle piogge record delle ultime ore. Un uomo risulta disperso tra Italia e Francia, dove la provincia di Cuneo confina con la Val Roja. Gravi i danni causati a Limone Piemonte (Cuneo) dall’esondazione del torrente Vermegnano. La località turistica è isolata in seguito alla chiusura della statale da Vernante. A Garessio e Ceva è esondato il Tanaro, che a Ormea ha battuto i valori dell’alluvione del 1994 e del 2016, prima di rientrare sotto i livelli di pericolo. Alluvione a Borgosesia, nel Vercellese, dove l’onda di piena da record del Sesia, che ha raggiunto gli 8,54 metri, ha causato esondazioni diffuse. Già da ieri sera sono stati chiusi tutti i ponti, le auto parcheggiate sono finite ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ ancora critica la situazione ina causa dele in particolare delle piogge record delle ultime ore. Un uomo risulta disperso tra Italia e Francia, dove la provincia di Cuneo confina con la Val Roja. Gravi i danni causati a Limone(Cuneo) dall’esondazione del torrente Vermegnano. La località turistica è isolata in seguito alla chiusura della statale da Vernante. A Garessio e Ceva è esondato il Tanaro, che a Ormea ha battuto i valori dell’alluvione del 1994 e del 2016, prima di rientrare sotto i livelli di pericolo. Alluvione a Borgosesia, nel Vercellese, dove l’onda di piena da record del Sesia, che ha raggiunto gli 8,54 metri, ha causato esondazioni diffuse. Già da ieri sera sono stati chiusi tutti i ponti, le auto parcheggiate sono finite ...

SkyTG24 : Maltempo In piemonte, notte di paura: situazione critica - Marco_chp1 : RT @LiguriaOggi: Genova – Notte di paura per il maltempo - LiguriaOggi : Genova – Notte di paura per il maltempo - mapivi63 : RT @SkyTG24: Maltempo In piemonte, notte di paura: situazione critica - LaStampaTV : VIDEO | Maltempo, bomba d'acqua nella notte a Ventimiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo notte Maltempo: notte di paura in Piemonte, situazione critica Agenzia ANSA Allagamenti e frane, notte di paura e dispersi in Piemonte e Liguria

ROMA (ITALPRESS) - Il maltempo continua a flagellare il Nord Ovest. E' stata una notte di paura in particolare in Piemonte, dove due persone risultano disperse, e in Liguria, con torrenti esondati ...

Maltempo, due dispersi in Piemonte

(Adnkronos) - Sono due i dispersi in Piemonte a causa del maltempo, uno a Varallo Sesia ... Liguria Piogge intense e temporali forti nella notte sulla Liguria dov'è in vigore l'allerta meteo ...

ROMA (ITALPRESS) - Il maltempo continua a flagellare il Nord Ovest. E' stata una notte di paura in particolare in Piemonte, dove due persone risultano disperse, e in Liguria, con torrenti esondati ...(Adnkronos) - Sono due i dispersi in Piemonte a causa del maltempo, uno a Varallo Sesia ... Liguria Piogge intense e temporali forti nella notte sulla Liguria dov'è in vigore l'allerta meteo ...