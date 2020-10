Maltempo, in Piemonte il record di pioggia degli ultimi 70 anni: 630mm di precipitazione in 24 ore (Di sabato 3 ottobre 2020) Si tratta, con buona probabilità, di una delle ondate di Maltempo più forti di sempre sul nostro paese quella in atto da 36 ore circa e che non avrà ancora fine, malgrado qualche pausa inter-frontale, almeno fino a lunedì mattina. La quantità di acqua scaricata da intensi e persistenti nubifragi, soprattutto sulla Liguria e sul Nord e Sud Piemonte, è impressionante. Dati parziali sono per oltre 300 mm sulla provincia interna nordorientale del Genovese e diffusi 100/150/200 mm in Liguria; millimetri eccezionali in Piemonte, soprattutto meridionale, Cuneese, e settentrionale, nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola. A Limone Pancani, nota località Montana in provincia di Cuneo, sono caduti in 24 ore 580mm di pioggia, di cui 300mm ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Si tratta, con buona probabilità, di una delle ondate dipiù forti di sempre sul nostro paese quella in atto da 36 ore circa e che non avrà ancora fine, malgrado qualche pausa inter-frontale, almeno fino a lunedì mattina. La quantità di acqua scaricata da intensi e persistenti nubifragi, soprattutto sulla Liguria e sul Nord e Sud, è impressionante. Dati parziali sono per oltre 300 mm sulla provincia interna nordorientale del Genovese e diffusi 100/150/200 mm in Liguria; millimetri eccezionali in, soprattutto meridionale, Cuneese, e settentrionale, nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola. A Limone Pancani, nota località Montana in provincia di Cuneo, sono caduti in 24 ore 580mm di, di cui 300mm ...

