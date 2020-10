Juventus-Napoli per la Lega di A si deve giocare (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lega di Serie A ha confermato che la partita Juventus-Napoli resta in programma domani alle 20.45. E' noto che il club campano non sarà presente all'Allianz Stadium in quanto l'Asl ha imposto l'isolamento al team di Gattuso. Il Napoli rischia adesso concretamente di perdere la partita a tavolino a meno che parta domani mattina in treno violando le decisioni della Regione Campania. Cosa succederà resta un mistero. Situazione in evoluzione. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Ladi Serie A ha confermato che la partitaresta in programma domani alle 20.45. E' noto che il club campano non sarà presente all'Allianz Stadium in quanto l'Asl ha imposto l'isolamento al team di Gattuso. Ilrischia adesso concretamente di perdere la partita a tavolino a meno che parta domani mattina in treno violando le decisioni della Regione Campania. Cosa succederà resta un mistero. Situazione in evoluzione. ITA Sport Press.

