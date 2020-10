Influencer sconvolge i fan | la tragedia avviene in diretta

Leggi su bloglive

(Di sabato 3 ottobre 2020) Clamoroso quanto avvenuto due settimane fa in Cina. Lamu, una notadi 30 anni, è stata uccisa indal marito. In Cina era praticamente una star, un’e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.