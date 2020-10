Il Napoli non perderà 3-0 a tavolino. Ma l’assurdo è che si parli di questo e non di aver evitato un cluster (Di sabato 3 ottobre 2020) Il calcio è purtroppo un universo abitato da veri e propri sub-umani. Dei lemuri cerebrali. Che con l’avvento dei social sono spuntati ovunque dai tombini. Questi pseudotifosi, chiamiamoli sub-umani, non vanno al di là del rettangolo di gioco. La propria squadra deve vincere e basta. A ogni costo. Evitiamo qui di soffermarci sulla particolare natura del sub-umano juventino. Più o meno, più o meno, sono uguali ovunque. Con una specificità juventina, che va letta come aggravante, ma su cui glisseremo. Di cosa discute il sub-umano stasera? Della eventuale sconfitta a tavolino per 3-0 del Napoli che non è partito per Torino perché bloccato dalla Asl Napoli 1. La risposta è nel comunicato della Lega dello scorso 2 ottobre: Quindi il Napoli non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Il calcio è purtroppo un universo abitato da veri e propri sub-umani. Dei lemuri cerebrali. Che con l’avvento dei social sono spuntati ovunque dai tombini. Questi pseudotifosi, chiamiamoli sub-umani, non vanno al di là del rettangolo di gioco. La propria squadra deve vincere e basta. A ogni costo. Evitiamo qui di soffermarci sulla particolare natura del sub-umano juventino. Più o meno, più o meno, sono uguali ovunque. Con una specificità juventina, che va letta come aggravante, ma su cui glisseremo. Di cosa discute il sub-umano stasera? Della eventuale sconfitta aper 3-0 delche non è partito per Torino perché bloccato dalla Asl1. La risposta è nel comunicato della Lega dello scorso 2 ottobre: Quindi ilnon ...

NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli “in isolamento domiciliare volontario. Non partirà per Torino e anche i nazionali non partiranno per decisione della Asl 1” del capoluogo campano. Lo rende noto Radio Kiss ...

