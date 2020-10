Il documento con cui l’Asl mette il Napoli in isolamento fiduciario e chiede il domicilio dei giocatori (Di sabato 3 ottobre 2020) Il documento con cui l’Asl mette il Napoli in isolamento fiduciario. Sono ore febbrili. È circolata una nota dell’agenzia Ansa in cui veniva affermato che la Asl di Napoli non aveva in alcun modo bloccato il volo del Napoli per Torino. In realtà ecco il documento dell’Asl Napoli 1 con cui viene stabilito l’isolamento fiduciario per i calciatori entrati in contatto con Piotr Zielinski (positivo al Covid-19). L’isolamento fiduciario è di 14 giorni e parte dal 1° ottobre. Nel documento c’è scritto che i contatti stretti (del tipo ad alto rischio) individuati nell’indagine ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilcon cui l’Aslilin. Sono ore febbrili. È circolata una nota dell’agenzia Ansa in cui veniva affermato che la Asl dinon aveva in alcun modo bloccato il volo delper Torino. In realtà ecco ildell’Asl1 con cui viene stabilito l’per i calciatori entrati in contatto con Piotr Zielinski (positivo al Covid-19). L’è di 14 giorni e parte dal 1° ottobre. Nelc’è scritto che i contatti stretti (del tipo ad alto rischio) individuati nell’indagine ...

mar_bor11 : @larisposta_42 @Alessan98059903 @Yavonz15 @sechesi Il protocollo è stato firmato da Governo CTS e FIGC. svegliatevi… - Gianji871 : @gloriapoch72 @CiccCap @Alemilanista86 @ZZiliani Ma non parlo di Napoli, dico che quel documento del ASL ha senso s… - Juliano_1926 : RT @napolista: Il documento con cui l’Asl mette il Napoli in isolamento fiduciario e chiede il domicilio dei giocatori Tutti coloro che ha… - 1926_cri : RT @napolista: Il documento con cui l’Asl mette il Napoli in isolamento fiduciario e chiede il domicilio dei giocatori Tutti coloro che ha… - Salv4toreVirdis : @capuanogio @Carloalvino Il documento dimostra una cosa ovvia. Sono elencate le persone con cui Zileniski ha avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : documento con Ospedale di Cairo, sindacati elaborano una bozza di documento con un nuovo modello di sanità per la Val Bormida SavonaNews.it L'Ansa chiarisce: "Nessun divieto dell'Asl, scelta del Napoli"

"Nel documento della Asl (di cui l'ANSA ha preso visione) che ha messo in fibrillazione l'intero calcio italiano, non è esplicitato il divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra ...

ANSA – Il documento dell’Asl non vieta esplicitamente la partenza del Napoli: squadra invitata all’isolamento fiduciario

Nel documento della Asl (di cui l’ANSA ha preso visione) che ha messo in fibrillazione l’intero calcio italiano, non è esplicitato il divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra ...

"Nel documento della Asl (di cui l'ANSA ha preso visione) che ha messo in fibrillazione l'intero calcio italiano, non è esplicitato il divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra ...Nel documento della Asl (di cui l’ANSA ha preso visione) che ha messo in fibrillazione l’intero calcio italiano, non è esplicitato il divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra ...