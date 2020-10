Gregoretti piomba su Conte | in tribunale con tre ministri

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Mauro Indelicato Udienza rinviata al prossimo 20 novembre: il Gup, dopo due ore di camera di consiglio, ha deciso di voler sentire anche Giuseppee altri tre. Per Salvini una prima importante vittoria È durata due ore la permanenza del giudice per le indagini preliminari di Catania, Nunzio Sarpietro, all'interno della camera di consiglio in cui ha deciso l'istruttoria per il casodopo la prima udienza preliminare. Il dispositivo letto dal Gup ha accolto di fatto la linea difensiva di Matteo Salvini: infatti l'udienza è stata aggiornata al prossimo 20 novembre, data in cui dovranno essere sentiti anche altri membri dell'esecutivo di cui lo stesso Salvini era ministro. In particolare, il Gup deletneo ha deciso di voler sentire in aula anche il presidente del ...