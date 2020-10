Gf Vip, Fulvio Abbate spara a zero contro tutti: "Lì dentro provavo una sensazione di abominio" - (Di sabato 3 ottobre 2020) Ludovica Marchese Dopo l'eliminazione al televoto, Fulvio Abbate ripercorre la sua avventura nel reality dando dei pareri sui concorrenti della Casa più spiata d’Italia Il personaggio di Fulvio Abbate è stato apprezzato e criticato, tanto da dividere l’opinione pubblica. Sta di fatto che, andato in nomination con Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, Fulvio è stato il primo concorrente ad essere eliminato del reality. Ma poco importa visto che era terrorizzato al solo pensiero di rimettere piede dentro quella Casa e tornare dalle "nutrie", cioè i suoi ex coinquilini. Ultimamente infatti si sentiva sempre più lontano dagli altri concorrenti, tanto da isolarsi e guardarli provando una sensazione di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Ludovica Marchese Dopo l'eliminazione al televoto,ripercorre la sua avventura nel reality dando dei pareri sui concorrenti della Casa più spiata d’Italia Il personaggio diè stato apprezzato e criticato, tanto da dividere l’opinione pubblica. Sta di fatto che, andato in nomination con Franceska Pepe, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco,è stato il primo concorrente ad essere eliminato del reality. Ma poco importa visto che era terrorizzato al solo pensiero di rimettere piedequella Casa e tornare dalle "nutrie", cioè i suoi ex coinquilini. Ultimamente infatti si sentiva sempre più lontano dagli altri concorrenti, tanto da isolarsi e guardarli provando unadi ...

