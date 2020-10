Francesco Oppini: “Mia madre Alba Parietti? Ingestibile!” (Di sabato 3 ottobre 2020) Francesco Oppini. Il figlio della showgirl Alba Parietti e del cabarettista e attore Franco Oppini, si confessa durante una puntata del Graned Fratello Vip Dura la vita dei figli dei vip. Loro malgrado, senza aver possibilità di scelta, si trovano sempre e comunque sotto i riflettori. Prova ne è stata, per esempio, la foto scandalo … L'articolo Francesco Oppini: “Mia madre Alba Parietti? Ingestibile!” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020). Il figlio della showgirle del cabarettista e attore Franco, si confessa durante una puntata del Graned Fratello Vip Dura la vita dei figli dei vip. Loro malgrado, senza aver possibilità di scelta, si trovano sempre e comunque sotto i riflettori. Prova ne è stata, per esempio, la foto scandalo … L'articolo: “Mia? Ingestibile!” proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Gli urli di Francesco Oppini sono un vero incubo disumano. #GFVIP - sonoingenua_ : RT @zedeffina88: Zorzi: “Se gli stai sotto, lui ti fa al burro e sugo” ?? Zorzi e Dayane sempre più sottoni per Francesco Oppini ?? #ZORZOPP… - darveyfeels_ : RT @clownbustercfb: Tommy Zorzi: 'Se Francesco Oppini fosse gay me lo farei anche domani' ROYAL COUPLE? #gfvip - f_piergianni : RT @Mano_86: Come si fa a partecipare ai casting di 'Chi vuole farsi Francesco Oppini?' Chiedo per un'amica. #gfvip - pjnktulips : RT @Mano_86: Come si fa a partecipare ai casting di 'Chi vuole farsi Francesco Oppini?' Chiedo per un'amica. #gfvip -