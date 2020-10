Flavio Briatore rimprovera Elisabetta Gregoraci | “Se le piace stare con i ragazzini | mi dispiace per mio figlio”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 3 ottobre 2020)deluso dall’ex moglie A quanto pareè rimasto particolarmente deluso dalle affermazioni che la sua ex moglieha fatto all’interno del Grande Fratello Vip 5. Giorni fa la soubrette calabrese durante uno sfogo aveva etichettato il suo matrimonio con il noto imprenditore come qualcosa di infelice. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, l’ex manager della Formula 1 ha espresso il suo disappunto, soprattutto per il figlio Nathan Falco che potrebbe aver udito le parole della madre. Per tale ragione, che di recente è stato intervistato da Striscia la Notizia, ha bacchettato la sua ex: “Mi disse mio figlio legge queste cose”. L’uomo ha detto anche ...