Ferragnez: “Sei una mamma doppia” | Il video dell’annuncio (Di sabato 3 ottobre 2020) I Ferragnez hanno da poco annunciato la seconda gravidanza: oggi Fedez ha postato su Instagram il video del momento in cui lo hanno scoperto. La nuova gravidanza di Chiara Ferragni… Questo articolo Ferragnez: “Sei una mamma doppia” Il video dell’annuncio è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 ottobre 2020) Ihanno da poco annunciato la seconda gravidanza: oggi Fedez ha postato su Instagram ildel momento in cui lo hanno scoperto. La nuova gravidanza di Chiara Ferragni… Questo articolo: “Sei unadoppia” Ildell’annuncio è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

CarlottaBarbie6 : -Sono una mamma doppia -Sei una doppia mamma FERRAGNEZ ???? - ccafeconleche_ : Capisci che sei così legata ai Ferragnez e che ti coinvolgono così tanto nelle loro vite quando sei così felice ed… - CentorameLudov1 : RT @Theresa_989: Ora Chiara vogliamo i dettagli: come stai, di quanti mesi sei, come la sta prendendo Lello. Tutto ???? #ferragnez #ChiaraFer… - NiallVoice_ : RT @Theresa_989: Ora Chiara vogliamo i dettagli: come stai, di quanti mesi sei, come la sta prendendo Lello. Tutto ???? #ferragnez #ChiaraFer… - itsmc17 : RT @Theresa_989: Ora Chiara vogliamo i dettagli: come stai, di quanti mesi sei, come la sta prendendo Lello. Tutto ???? #ferragnez #ChiaraFer… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragnez “Sei Codacons, la replica alle domande di Calenda: «Lui è “ministro dei fallimenti”, arriverà querela» Corriere della Sera