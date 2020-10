Caso Gregoretti, Gup decide per integrazione probatoria: saranno sentiti anche Conte, Di Maio e Toninelli (Di sabato 3 ottobre 2020) Processo a Matteo Salvini, il 3 ottobre a Catania l’udienza preliminare per il Caso Gregoretti. Il popolo della Lega si raduna anche fisicamente a Catania, dove il 3 ottobre 2020 si apre il processo a Matteo Salvini per il Caso Gregoretti. “Viviamo un momento di sospensione della democrazia. Il mio processo è una violenza alla Costituzione. Non avrei mai pensato di finire in tribunale, ma non mi vergogno. Dormo tranquillo con la mia compagna e vado con il rosario in tasca. Ho piena fiducia nella magistratura e penso che il processo non ci sarà proprio”, ha dichiarato Matteo Salvini in occasione del comizio del 2 ottobre a Catania. Caso Gregoretti, l’udienza preliminare. Gup decide per ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 ottobre 2020) Processo a Matteo Salvini, il 3 ottobre a Catania l’udienza preliminare per il. Il popolo della Lega si radunafisicamente a Catania, dove il 3 ottobre 2020 si apre il processo a Matteo Salvini per il. “Viviamo un momento di sospensione della democrazia. Il mio processo è una violenza alla Costituzione. Non avrei mai pensato di finire in tribunale, ma non mi vergogno. Dormo tranquillo con la mia compagna e vado con il rosario in tasca. Ho piena fiducia nella magistratura e penso che il processo non ci sarà proprio”, ha dichiarato Matteo Salvini in occasione del comizio del 2 ottobre a Catania., l’udienza preliminare. Gupper ...

