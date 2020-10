Cara di Bari: sette positivi a test corona virus Tamponi per circa 250 in isolamento (Di sabato 3 ottobre 2020) sette migranti ospiti del centro di assistenza richiedenti asilo (Cara) di Bari sono risultati positivi a test corona virus. Sono asintomatici. Disposto l’isolamento fiduciario per altri 250 circa, pure presenti nella struttura, i quali vengono sottoposti a Tamponi. L'articolo Cara di Bari: sette positivi a test corona virus <small class="subtitle">Tamponi per circa 250 in isolamento</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 3 ottobre 2020)migranti ospiti del centro di assistenza richiedenti asilo () disono risultati. Sono asintomatici. Disposto l’fiduciario per altri 250, pure presenti nella struttura, i quali vengono sottoposti a. L'articolodi per250 in proviene da Noi Notizie..

TgrRaiPuglia : I sette migranti sono asintomatici. Tamponi a tappeto per tutti gli altri ospiti del Centro di Accoglienza Richiede… - marcellomorron1 : Covid: 7 migranti positivi e 250 in isolamento in Cara Bari - AnsaPuglia : Covid: 7 migranti positivi e 250 in isolamento in Cara Bari. Per i 250 il primo tampone è negativo, si attende seco… - NoiNotizie : Cara di #Bari: sette positivi a test corona virus - baritoday : Sette migranti del Cara di Bari-Palese positivi al Covid: in isolamento fiduciario 250 persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Bari Coronavirus, 7 contagi al Cara di Bari: tamponi a tappeto sugli ospiti La Gazzetta del Mezzogiorno Salgono a 7 i contagiati al CARA di Bari

Duecentocinquanta ospiti del Cara di Bari-Palese sono in isolamento fiduciario dopo che l'Asl di Bari ha accertato la positività al coronavirus per sette migranti. I sette contagiati stato bene, sono ...

Covid: 7 migranti positivi e 250 in isolamento in Cara Bari

BARI, 03 OTT - Duecentocinquanta ospiti del Cara di Bari-Palese sono in isolamento fiduciario dopo che l'Asl di Bari ha accertato la positività al coronavirus per sette migranti. I sette contagiati ...

Duecentocinquanta ospiti del Cara di Bari-Palese sono in isolamento fiduciario dopo che l'Asl di Bari ha accertato la positività al coronavirus per sette migranti. I sette contagiati stato bene, sono ...BARI, 03 OTT - Duecentocinquanta ospiti del Cara di Bari-Palese sono in isolamento fiduciario dopo che l'Asl di Bari ha accertato la positività al coronavirus per sette migranti. I sette contagiati ...