Call of Duty Modern Warfare, la modalità Spec Ops finalmente disponibile su Xbox One e PC (Di sabato 3 ottobre 2020) Quando venne pubblicato nel 2019, Call of Duty Modern Warfare introdusse una nuova e inedita modalità co-op, intitolata Spec Ops Survival. Purtroppo, tale modalità era stata realizzata in esclusiva temporale per PlayStation 4: questo significa che i possessori delle versioni Xbox One e PC non avrebbero avuto accesso a tale modalità se non dopo la scadenza del periodo d'esclusività, della durata di un anno.Oggi, ad un anno dall'uscita del titolo Activision, quell'esclusività è finalmente terminata e i giocatori PC e Xbox One possono finalmente accedere alla modalità Spec Ops, una survival co-op a quattro giocatori dove bisogna resistere il più a lungo possibile ...

