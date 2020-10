Calciomercato Roma, Perotti verso l’addio: l’argentino ad un passo dal Fenerbahce. I dettagli (Di sabato 3 ottobre 2020) Diego Perotti lascerà la Roma.Il giocatore argentino, che indossa la maglia giallorossa dal 2016, a breve potrebbe approdare al Fenerbahce. Dopo una stagione complicata, condizionata da diversi infortuni, dunque, la sua avventura nella Capitale sembra essere giunta ai titoli di coda. L’ultimo risale allo scorso maggio, quando a causa di un affaticamento muscolare Perotti è stato costretto a fermarsi. Si è trattato del secondo infortunio dopo la ripresa degli allenamenti individuali a Trigoria e del quarto nel corso della stagione 2019-2020.Roma, non solo Pau Lopez: si ferma anche Perotti. I dettagli dell’infortunioNelle ultime ore la svolta, con il club turco che -secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - dovrebbe rilevare ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 ottobre 2020) Diegolascerà la.Il giocatore argentino, che indossa la maglia giallorossa dal 2016, a breve potrebbe approdare al. Dopo una stagione complicata, condizionata da diversi infortuni, dunque, la sua avventura nella Capitale sembra essere giunta ai titoli di coda. L’ultimo risale allo scorso maggio, quando a causa di un affaticamento muscolareè stato costretto a fermarsi. Si è trattato del secondo infortunio dopo la ripresa degli allenamenti individuali a Trigoria e del quarto nel corso della stagione 2019-2020., non solo Pau Lopez: si ferma anche. Idell’infortunioNelle ultime ore la svolta, con il club turco che -secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com - dovrebbe rilevare ...

