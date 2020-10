Calciomercato, l’Inter rilancia per Marcos Alonso: prosegue ad oltranza la trattativa con il Chelsea (Di sabato 3 ottobre 2020) Proseguono le trattative di Calciomercato dell’Inter, che hanno visto la dirigenza nerazzurra impegnata soprattutto sul fronte acquisti, in particolare con quello di Matteo Darmian, che molto probabilmente rappresenta l’ultimo colpo del mercato in entrata di Marotta. In ballo, a questo punto, rimane una sola possibile trattativa: quella che vede protagonista Marcos Alonso, l’esterno sinistro del … L'articolo Calciomercato, l’Inter rilancia per Marcos Alonso: prosegue ad oltranza la trattativa con il Chelsea Leggi su dailynews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Proseguono le trattative didell’Inter, che hanno visto la dirigenza nerazzurra impegnata soprattutto sul fronte acquisti, in particolare con quello di Matteo Darmian, che molto probabilmente rappresenta l’ultimo colpo del mercato in entrata di Marotta. In ballo, a questo punto, rimane una sola possibile: quella che vede protagonista, l’esterno sinistro del … L'articolo, l’Interperadlacon il

Gazzetta_it : #Hakimi più #Alonso: così l'Inter metterebbe le ali alle proprie ambizioni #Inter #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | La #Sampdoria chiude per #Candreva Le cifre dell'affare con l'#Inter - DiMarzio : #Inter, Ranocchia ha aperto al #Genoa: ora si cerca l'intesa sul contratto - sportli26181512 : Inter, addio a Pirelli: in corsa tre sponsor per la prima maglia: L'Inter e Pirelli si diranno addio e l'anno pross… - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Telefoot - L'Inter piomba su Soumaré: 'C'è l'offerta al Lille, entro il fine settimana...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato l’Inter Genoa-Torino, rinvio per Covid. Ecco la regola per la Serie A Corriere della Sera