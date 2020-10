Bianca Guaccero torna in tv ed è più in forma che mai: il look da sera sbalordisce (Di sabato 3 ottobre 2020) Bianca Guaccero Instagram: la showgirl 39enne è in Puglia e si gode le ultime settimane prima di tornare in televisione. Eh sì, perché – ne saranno felicissimi i fans – il prossimo 26 ottobre 2020 partirà la nuova stagione di ‘Detto Fatto’, sempre su Rai 2. Ma per la bella Bianca non è certo questo un periodo di ozio. La spumeggiante mora di Bitonto è altresì impegnata sul set della serie tv, Il medico della Mala, con Marco Bocci. Attrice, cantante, conduttrice. La seducente Guaccero è un’artista a tutto tondo, eclettica ed estroversa. Amatissima dal pubblico per la sua veracità, non si smentisce mai. Nemmeno nella scelta delle foto da condividere su Instagram. Bianca ... Leggi su urbanpost (Di sabato 3 ottobre 2020)Instagram: la showgirl 39enne è in Puglia e si gode le ultime settimane prima dire in televisione. Eh sì, perché – ne saranno felicissimi i fans – il prossimo 26 ottobre 2020 partirà la nuova stagione di ‘Detto Fatto’, sempre su Rai 2. Ma per la bellanon è certo questo un periodo di ozio. La spumeggiante mora di Bitonto è altresì impegnata sul set della serie tv, Il medico della Mala, con Marco Bocci. Attrice, cantante, conduttrice. La seducenteè un’artista a tutto tondo, eclettica ed estroversa. Amatissima dal pubblico per la sua veracità, non si smentisce mai. Nemmeno nella scelta delle foto da condividere su Instagram....

