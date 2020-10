Aperta un’inchiesta sul parto della mamma Covid (Di sabato 3 ottobre 2020) di Giuseppe Colamonaco La procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta sul parto trigemellare di una trentasettenne paziente nocerina affetta da Covid19 avvenuto all’ospedale Umberto I. La partoriente giunta all’ospedale di Nocera Inferiore, era stata immediatamente trasferita al II policlinico a Napoli, come da piano anti contagio del centro regionale ostetrico, ma purtroppo qui dove non è stato possibile ricoverarla per indisponibilità di posti. A questo punto è stata nuovamente trasferita a Nocera Inferiore, dove alla luce tre gemelli. Di questi , purtroppo, uno è morto, mentre gli altri due sono fortunatamente in buone condizioni, risultati, inoltre, negativi al Coronavirus e al momento si trovano in terapia intensiva perchè un po’ ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 ottobre 2020) di Giuseppe Colamonaco La procuraRepubblica di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta sultrigemellare di una trentasettenne paziente nocerina affetta da19 avvenuto all’ospedale Umberto I. Lariente giunta all’ospedale di Nocera Inferiore, era stata immediatamente trasferita al II policlinico a Napoli, come da piano anti contagio del centro regionale ostetrico, ma purtroppo qui dove non è stato possibile ricoverarla per indisponibilità di posti. A questo punto è stata nuovamente trasferita a Nocera Inferiore, dove alla luce tre gemelli. Di questi , purtroppo, uno è morto, mentre gli altri due sono fortunatamente in buone condizioni, risultati, inoltre, negativi al Coronavirus e al momento si trovano in terapia intensiva perchè un po’ ...

