Zendaya | Lucy Boynton e le altre under 30 che ispirano anche le over 40

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Prima millennial e adesso Gen Z: sono le nuove generazioni che stanno rivoluzionando il concetto di bellezza dal profondo. Benvenute nell’era della catarsi à beauté, in cui si scardinano i preconcetti, le cattive abitudini nei confronti del Pianeta e noi stesse, oltre alle convinzioni ossidate nel tempo che essere belle è rispondere esclusivamente a determinate caratteristiche fisiche. Non stupisce che il mercato cosmetico sia sempre più interessato alle nuove leve, particolarmente attive sui social, Instagram in primis, ma anche TikTok, app presa d’assalto dagli under 20 e che sta generando la nuova squat di imprenditrici della bellezza. Le seguitissime creators Addison Rae e le sorelle Charli e Dixie D’Amelio, ad esempio, si stanno facendo largo nell’inflazionato mondo della cosmetica a suon di lip sync, challenge e trend. Le principesse tiktoker hanno difatti realizzato linee make-up tutte dedicate alla loro generazione, la Z, che va idealmente dai 6 ai 25 anni.