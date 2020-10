X Factor 2020: concorrente sbadiglia davanti ai giudici, Emma sbotta (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Emma Marrone si è arrabbiata moltissimo durante le Audizioni di X Factor 2020 dopo che un concorrente le ha sbadigliato in faccia. Ieri sera è andato in onda l’ultimo appuntamento con le Audizioni del talent-show e sicuramente la Marrone è stata al centro della scena per questo episodio che l’ha fatta infuriare. Un concorrente sbadiglia ai provini di X Factor, Emma si infuria Durante la terza puntata delle Audizioni di X Factor 14, un concorrente di nome Alessandro, che ha portato un brano inedito rap, ha fatto molto discutere per essersi fatto beccare mentre sbadigliava di continuo. La regia lo ha ripreso mentre sbadigliava dietro le ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 2 ottobre 2020)Marrone si è arrabbiata moltissimo durante le Audizioni di Xdopo che unle hato in faccia. Ieri sera è andato in onda l’ultimo appuntamento con le Audizioni del talent-show e sicuramente la Marrone è stata al centro della scena per questo episodio che l’ha fatta infuriare. Unai provini di Xsi infuria Durante la terza puntata delle Audizioni di X14, undi nome Alessandro, che ha portato un brano inedito rap, ha fatto molto discutere per essersi fatto beccare mentreva di continuo. La regia lo ha ripreso mentreva dietro le ...

XFactor_Italia : Visto che ce le chiedete sempre, ecco tutte ma proprio tutte le gif delle Audizioni di #XF2020 - Corriere : «X Factor», concorrente sbadiglia in faccia ai giudici e Emma si infuria: ci stai facendo un favore? - rockolpoprock : Agnelli ed Emma: 'Per dimostrare di essere amici non servono i duetti' - SkyTG24 : Roccuzzo fa commuovere Emma, per lui 4 sì con uno dei brani di Elisa più amati: 'Promettimi' #XF2020 - AllMusicItalia : Ecco il resoconto della puntata e le pagelle della terza e ultima puntata di audizioni di @XFactor_Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 A X Factor 2020 torna Angel, ex concorrente di Mika: «Non voglio farti male due volte, mi hai toccato qualcosa» Leggo.it Abbasso la mamma e viva X Factor

Ieri sera a X Factor c’erano così tanti talenti che oggi e domani e tra un mese tutte le volte che usciremo di casa e incontreremo l’inferno, cioè l’altro, penseremo: e se questo qua è un grande ...

X Factor, Emma Marrone una furia: il motivo del litigio

Una vera e propria furia dopo l'esibizione del concorrente Alessandro ad X Factor. Emma Marrone si arrabbia per il suo atteggiamento ...

Ieri sera a X Factor c’erano così tanti talenti che oggi e domani e tra un mese tutte le volte che usciremo di casa e incontreremo l’inferno, cioè l’altro, penseremo: e se questo qua è un grande ...Una vera e propria furia dopo l'esibizione del concorrente Alessandro ad X Factor. Emma Marrone si arrabbia per il suo atteggiamento ...