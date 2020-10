Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Gemma mollata, Lucrezia fa una scelta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani sarà nuovamente al centro di un acceso dibattito. La dama sta conoscendo Paolo e proprio ieri è stata mandata in onda la puntata in cui sono arrivati due nuovi cavalieri. Le delusioni, però, sono dietro l’angolo, in quanto vedremo che la protagonista riceverà un altro bel due di picche. Restando sempre in tema di trono over, Armando continuerà a generare il caos nel percorso di Gianluca. Vediamo tutti i dettagli. Brutto colpo per Gemma oggi pomeriggio La puntata di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, venerdì 2 ottobre, sarà incentrata principalmente su ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella puntata didivedremo cheGalgani sarà nuovamente al centro di un acceso dibattito. La dama sta conoscendo Paolo e proprio ieri è stata mandata in onda la puntata in cui sono arrivati due nuovi cavalieri. Le delusioni, però, sono dietro l’angolo, in quanto vedremo che la protagonista riceverà un altro bel due di picche. Restando sempre in tema di trono over, Armando continuerà a generare il caos nel percorso di Gianluca. Vediamo tutti i dettagli. Brutto colpo perLa puntata didi, venerdì 2 ottobre, sarà incentrata principalmente su ...

