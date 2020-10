Tragedia a scuola | muore schiacciata a 6 anni | “Hanno provato a salvarla in tutti i modi”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Una scolaretta è morta dopo essere stata colpita dalla caduta di un albero, unadi enormi proporzioni. Ella Henderson, 6, è stata portata d’urgenza in ospedale dopo essere stata gravemente ferita nella giornata di venerdì 25 settembre, alla Gosforth Park First School, Newcastle, ma purtroppo è morta sabato mattina. In un tributo straziante, la famiglia di Ella ha detto di essere stata “benedetta” ad averla nella loro vita. Hanno scritto: “Ella è la nostra bellissima bambina ora e sempre. “Vogliamo dare un sentito ringraziamento agli insegnanti, ai servizi di emergenza e al personale della Royal Victoria Infirmary che hanno fatto tutto il possibile per aiutarla. Siamo veramente onorati di tutto il sostegno e le donazioni, anche di persone che non abbiamo mai incontrato prima. ...