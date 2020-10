Sampdoria, Bereszynski: «Una buona partita per trovare i tre punti sul campo» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bartosz Bereszynski ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro la Fiorentina: le parole del polacco Bartosz Bereszynski, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla gara e sul difficile inizio di campionato con due sconfitte. «Abbiamo iniziato molto male, l’ultima partita abbiamo giocato bene i primi quarantacinque minuti, poi abbiamo perso la concentrazione e abbiamo subito tre gol. Oggi è una buona partita per trovare i tre punti sul campo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Bartoszha rilasciato alcune dichiarazioni prima della gara contro la Fiorentina: le parole del polacco Bartosz, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima della gara contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla gara e sul difficile inizio di campionato con due sconfitte. «Abbiamo iniziato molto male, l’ultimaabbiamo giocato bene i primi quarantacinque minuti, poi abbiamo perso la concentrazione e abbiamo subito tre gol. Oggi è unaperi tresul». Leggi su Calcionews24.com

All. Iachini SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski Yoshida Tonelli Augello; Candreva Thorsby Ekdal Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. A disposizione: Rovaglia, Avogadri, Rocha, Verre, Bonazzoli, ...

Chiesa sta per giocare l'ultima con la maglia della Fiorentina, che ospita al Franchi la Sampdoria. La squadra di Ranieri cerca il riscatto dopo le sconfitte con Juve e Benevento.

