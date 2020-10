Pisa-Cremonese: formazioni e dove vederla (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domenica 4 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Romeo Anconetani (Pisa) si disputerà la partita Pisa-Cremonese di Serie B. La squadra di casa ha pareggiato 2-2 una gara pirotecnica in casa della neopromossa Reggiana conquistando tutto sommato un buon punto. Male, invece, la Cremonese che ha perso in casa 2-0 contro il Cittadella che è di certo una formazione superiore. L’obiettivo per tutte e due le squadre resta la salvezza, e cercare di migliorare la loro posizione rispetto alla stagione precedente. In Coppa Italia con il Pisa che ha battuto qui all’Arena Garibaldi per 2-0 la Juve Stabia e la Cremonese in casa ha battuto 4-0 l’Arezzo. Leggi anche: Reggiana-Pisa 2-2: un pareggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 ottobre 2020) Domenica 4 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Romeo Anconetani () si disputerà la partitadi Serie B. La squadra di casa ha pareggiato 2-2 una gara pirotecnica in casa della neopromossa Reggiana conquistando tutto sommato un buon punto. Male, invece, lache ha perso in casa 2-0 contro il Cittadella che è di certo una formazione superiore. L’obiettivo per tutte e due le squadre resta la salvezza, e cercare di migliorare la loro posizione rispetto alla stagione precedente. In Coppa Italia con ilche ha battuto qui all’Arena Garibaldi per 2-0 la Juve Stabia e lain casa ha battuto 4-0 l’Arezzo. Leggi anche: Reggiana-2-2: un pareggio ...

Domenica 4 Ottobre alle ore 15:00 nello Stadio Romeo Anconetani (Pisa) si disputerà la partita Pisa-Cremonese di Serie B. La squadra di casa ha pareggiato 2-2 una gara pirotecnica in casa della ...

Calcio, le partite del weekend di toscane, umbre e dello Spezia

Ricco fine settimana di calcio per Fiorentina e Spezia in Serie A, Pisa e Empoli in B e per le squadre toscane e umbre in Serie C. Ecco il programma. SERIE A Fiorentina-Sampdoria (2 ottobre, ore 20, ...

Calcio, le partite del weekend di toscane, umbre e dello Spezia

Ricco fine settimana di calcio per Fiorentina e Spezia in Serie A, Pisa e Empoli in B e per le squadre toscane e umbre in Serie C. Ecco il programma. SERIE A Fiorentina-Sampdoria (2 ottobre, ore 20, ...