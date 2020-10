Nainggolan, accordo con il Cagliari. Adesso Giulini tratta con l’Inter (Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia d'amore tra Radja Nainggolan e il Cagliari è destinata a proseguire dopo l'ultima stagione. Il centrocampista belga non ha mai fatto mistero della sua volontà di tornare a giocare in Sardegna, dove in questa esperienza ritroverebbe anche il tecnico avuto alla Roma Eusebio Di Francesco. Il Ninja, nella passata stagione passata al Cagliari ha collezionato 26 presenze, condite da 6 reti. In mattinata, il presidente del Cagliari Giulini ha raggiunto l'accordo con Beltrami, agente di Nainggolan. In queste ore il patron dei sardi starebbe cercando la soluzione per convincere l'Inter, che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, anche se ancora restano da chiarire quali possano essere le contropartite adatte per i nerazzurri.caption ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 2 ottobre 2020) La storia d'amore tra Radjae ilè destinata a proseguire dopo l'ultima stagione. Il centrocampista belga non ha mai fatto mistero della sua volontà di tornare a giocare in Sardegna, dove in questa esperienza ritroverebbe anche il tecnico avuto alla Roma Eusebio Di Francesco. Il Ninja, nella passata stagione passata alha collezionato 26 presenze, condite da 6 reti. In mattinata, il presidente delha raggiunto l'con Beltrami, agente di. In queste ore il patron dei sardi starebbe cercando la soluzione per convincere l'Inter, che dovrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, anche se ancora restano da chiarire quali possano essere le contropartite adatte per i nerazzurri.caption ...

