“Mille e una nota” fa en plein: tutti gli allievi ammessi al Conservatorio (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La abilità di un maestro si misura anche dai risultati che riscuotono i suoi allievi. “Mille e una nota” appende nuove stellette ad un petto già tappezzato di gradi. tutti i giovani del “Mille e una nota”, infatti, hanno centrato l’obiettivo dell’ammissione al Conservatorio di Benevento. Questo quanto emerso dalla pubblicazione delle graduatorie di esame. Risultato colto, quindi, per Giulia Falzarano, Luca Piscitelli, Lorenzo Falzarano, Salvatore Cioffi – che accedono al Triennio di Pianoforte – e per Giuseppe Tangredi (Triennio Chitarra pop). In un caso con votazione piena, in tre dei cinque con una età di accesso, in quanto quindicenni, anticipata rispetto alla norma – che prevede la possibilità di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La abilità di un maestro si misura anche dai risultati che riscuotono i suoi. “Mille e una nota” appende nuove stellette ad un petto già tappezzato di gradi.i giovani del “Mille e una nota”, infatti, hanno centrato l’obiettivo dell’ammissione aldi Benevento. Questo quanto emerso dalla pubblicazione delle graduatorie di esame. Risultato colto, quindi, per Giulia Falzarano, Luca Piscitelli, Lorenzo Falzarano, Salvatore Cioffi – che accedono al Triennio di Pianoforte – e per Giuseppe Tangredi (Triennio Chitarra pop). In un caso con votazione piena, in tre dei cinque con una età di accesso, in quanto quindicenni, anticipata rispetto alla norma – che prevede la possibilità di ...

