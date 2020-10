Milano, gattino intrappolato nel condotto per ore, poi il salvataggio dei Vigili del Fuoco (Di venerdì 2 ottobre 2020) Era intrappolato in una condotta pluviale, ma i Vigili del Fuoco di Milano l'hanno tratto in salvo. Un povero gattino è rimasto incastrato per diverse ore, a mezzo metro di profondità. Il salvataggio ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Erain una condotta pluviale, ma ideldil'hanno tratto in salvo. Un poveroè rimasto incastrato per diverse ore, a mezzo metro di profondità. Il...

