La Bce prepara il suo “euro digitale” Sfida finale a bitcoin e altre criptovalute

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Le banche centrali ci pensano da un bel po’ di tempo. Una valuta digitale sotto il loro controllo che spinga ancora più ai margini le innumerevoli monete elettroniche proliferate nell’ultimo decennio. Oggi la Banca centrale europea fa sapere che siall’emissione di un euro digitale intensificando le attività al riguardo anche se il “Consiglio direttivo non ha ancora assunto una decisione”. Il prossimo 12 ottobre aprirà una consultazione pubblica “per confrontarsi con i cittadini il mondo accademico, il settore finanziario e le autorità pubbliche”.ù La Bce “ha pubblicato oggi un rapporto sulla possibile emissione di un euro digitale” che si affiancherebbe al contante, senza sostituirlo. L’Eurosistema continuerà a emettere contante in ogni caso. Per il Presidente ...

La Banca centrale europea (BCE) intensifica le attività per l'introduzione di un euro digitale, nonostante il Consiglio direttivo "non abbia ancora assunto una decisione".