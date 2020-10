Il pane di Subway non è pane, lo stabilisce la Corte Suprema irlandese (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arriva la sentenza della Corte Suprema irlandese, secondo la quale il pane di Subway non è pane a livello legale. Così, per l’ennesima volta la catena americana è oggetto di critiche. Secondo la Corte Suprema irlandese, il pane di Subway non può essere considerato tale a livello legale. I sandwich della catena statunitense conterrebbero troppi … L'articolo Il pane di Subway non è pane, lo stabilisce la Corte Suprema irlandese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Arriva la sentenza della, secondo la quale ildinon èa livello legale. Così, per l’ennesima volta la catena americana è oggetto di critiche. Secondo la, ildinon può essere considerato tale a livello legale. I sandwich della catena statunitense conterrebbero troppi … L'articolo Ildinon è, lolaproviene da www.meteoweek.com.

