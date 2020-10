Gli editori Fieg con il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio per la diffusione dell’App Immuni (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’informazione quotidiana e periodica su carta e on line promuove l’utilizzo dell’app Immuni e conferma il proprio ruolo di servizio al pubblico, invitando a comportamenti attivi e virtuosi i lettori”. Andrea Riffeser Monti ha così commentato la collaborazione degli editori associati alla Fieg con il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la diffusione dell’app Immuni. “Negli ultimi mesi – ha ricordato il Presidente della Fieg – l’informazione ha svolto una importante attività – unanimemente riconosciuta – di contrasto alla pandemia con notizie corrette, verificate e ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 ottobre 2020) “L’informazione quotidiana e periodica su carta e on line promuove l’utilizzo dell’appe conferma il proprio ruolo di servizio al pubblico, invitando a comportamenti attivi e virtuosi i lettori”. Andrea Riffeser Monti ha così commentato la collaborazione degliassociati allacon ile ladeldei Ministri per ladell’app. “Negli ultimi mesi – ha ricordato il Presidente– l’informazione ha svolto una importante attività – unanimemente riconosciuta – di contrasto alla pandemia con notizie corrette, verificate e ...

