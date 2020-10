Gf Vip, Denis Dosio squalificato tra le lacrime per una bestemmia - (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galici Denis Dosio squalificato dal Grande Fratello Vip per una bestemmia: fuori il concorrente più giovane di questa edizione del reality Un altro televoto sospeso al Grande Fratello Vip. È un'edizione particolare quella che ha preso il via lo scorso 14 settembre con 20 partecipanti nel pieno rispetto delle norme anticovid ma gli imprevisti stanno funestando questo avvio a meno di un mese dalla sua partenza. La prima a uscire è stata Flavia Vento, che si è autoesclusa perché sentiva la mancanz dei suoi cani a 24 ore dall'ingresso. Poi è stato il turno della squalifica di Fausto Leali per aver usato la n-word nei confronti di Enock Barwuah. Paolo Brosio non è nemmeno riuscito a entrare in gioco finora, perché a pochi gironi dall'avvio del ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 ottobre 2020) Francesca Galicidal Grande Fratello Vip per una: fuori il concorrente più giovane di questa edizione del reality Un altro televoto sospeso al Grande Fratello Vip. È un'edizione particolare quella che ha preso il via lo scorso 14 settembre con 20 partecipanti nel pieno rispetto delle norme anticovid ma gli imprevisti stanno funestando questo avvio a meno di un mese dalla sua partenza. La prima a uscire è stata Flavia Vento, che si è autoesclusa perché sentiva la mancanz dei suoi cani a 24 ore dall'ingresso. Poi è stato il turno della squalifica di Fausto Leali per aver usato la n-word nei confronti di Enock Barwuah. Paolo Brosio non è nemmeno riuscito a entrare in gioco finora, perché a pochi gironi dall'avvio del ...

