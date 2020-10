Gasparini: "Gli anticorpi spariscono presto: test potrebbero non rilevarli. Possibili 6 milioni di contagi" (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Gli italiani contagiati dal nuovo coronavirus sono molti di più di quanto riportano le stime ufficiali e i test sierologici potrebbero non aiutarci a rintracciarli tutti. La quantità degli anticorpi si riduce drasticamente nel tempo tanto che non sono più rilevabili con gli attuali test a nostra disposizione”. Sono le parole, in un’intervista al Messaggero, di Paolo Gasparini, docente di genetica all’Università di Trieste e direttore del dipartimento di Diagnostica avanzata dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Lo scienziato spiega:“Sulla base di uno studio che abbiamo condotto al Burlo Garofalo, in cui abbiamo dimostrato che gli anticorpi sviluppati a seguito del contagio, dopo poco ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 ottobre 2020) “Gli italianiati dal nuovo coronavirus sono molti di più di quanto riportano le stime ufficiali e isierologicinon aiutarci a rintracciarli tutti. La quantità deglisi riduce drasticamente nel tempo tanto che non sono più rilevabili con gli attualia nostra disposizione”. Sono le parole, in un’intervista al Messaggero, di Paolo, docente di genetica all’Università di Trieste e direttore del dipartimento di Diagnostica avanzata dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Lo scienziato spiega:“Sulla base di uno studio che abbiamo condotto al Burlo Garofalo, in cui abbiamo dimostrato che glisviluppati a seguito delo, dopo poco ...

Paolo Gasparini, docente di genetica all'Università di Trieste: "La quantità degli anticorpi si riduce drasticamente nel tempo tanto che non sono più rilevabili con gli attuali test a nostra disposizi ...

