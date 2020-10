Gabriel Garko a Verissimo: “Coming out? Ho vissuto momenti difficili” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gabriel Garko, prima intervista a Verissimo dopo il coming out: “Ho vissuto momenti difficili, ho avuto pensieri brutti. Oggi sono felice”. Lunga ed intensa intervista di Gabriel Garko ai microfoni di Verissimo. Nella puntata in onda sabato 3 ottobre, l’attore racconta tutta la verità sul coming out svelando di aver avuto una relazione durata ben … L'articolo Gabriel Garko a Verissimo: “Coming out? Ho vissuto momenti difficili” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 ottobre 2020), prima intervista adopo il coming: “Hodifficili, ho avuto pensieri brutti. Oggi sono felice”. Lunga ed intensa intervista diai microfoni di. Nella puntata in onda sabato 3 ottobre, l’attore racconta tutta la verità sul comingsvelando di aver avuto una relazione durata ben … L'articolo: “Coming? Hodifficili” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - MARCOCARTA85 : Ogni #comingout è bello perché dietro ha la sua storia da raccontare. ?? Bravo @Garko_Gabriel @GrandeFratello #gfvip #LoveisLove - vincenzorenda8 : @xcinefilax @annaconte81 @diavoletta4ever Gabriel garko non aveva mai fatto coming out quindi si quello di Zorzi è stato un outing. - Parpiglia : RT @QuiMediaset_it: Domani a #Verissimo (alle 16 su #Canale5) ospiti di #SilviaToffanin #GabrielGarko @StefanoAccorsi_ @ElettraLambo e #Ro… -