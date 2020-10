Fisco | Conte | ' rivedere pressione fiscale priorità | contrastare il sommerso'

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Un sistemapiù equo, efficiente, trasparente e di facile comprensione: non solola, che è un nostro obiettivo, ma offrire una riforma organica, anche grazie al digitale, che attraverso un accorto sistema di incentivi spinga progressivamente tutte le transazioni in chiaro, recuperando tutta l'economia sommersa. L'economia sommersa ci fa male, ecco perché vogliamo unamico di imprese e cittadini che ci consenta di pagare in modo chiaro e trasparente e di pagare tutti meno". Lo ha detto il premier Giuseppe, intervenendo all'84esima Fiera del Levante di Bari.

Il mondo dell'ospitalità auspica che l'Esecutivo fermi le cartelle esattoriali almeno fino a fine anno e non fino al 15 ottobre come deciso dal Decreto agosto. «Doveroso con il prolungamento dello sta ...Dalla "flat tax" all’intramontabile "meno tasse per tutti", il tema del fisco ha sempre dominato le campagne elettorali degli ultimi vent’anni. Senza che ci fosse un partito o un leader che non ne pro ...