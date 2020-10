Faggiano: «Sta arrivando un portiere. Soddisfatto del mercato? Lo sarò a fine anno» (Di venerdì 2 ottobre 2020) Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti del calciomercato rossoblù Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di TMW. Le sue parole. NUOVO portiere – «In questa situazione così gravosa legata al Covid dobbiamo stare attenti, quindi ne prenderemo un altro. Non perché i nostri non siano bravi, anzi. Chi può essere? Un portiere giovane ma esperto, uno che abbia già giocato magari pure in B». CESSIONI – «Ne dobbiamo fare altre. Detto questo, forse qualcuno sottovaluta che la nostra situazione cambia un po’ il mercato. Si parla dei 14 giorni di quarantena, ma qualche giocatore è stato 40-50 giorni in isolamento, quindi non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti del calciorossoblù Daniele, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di TMW. Le sue parole. NUOVO– «In questa situazione così gravosa legata al Covid dobbiamo stare attenti, quindi ne prenderemo un altro. Non perché i nostri non siano bravi, anzi. Chi può essere? Ungiovane ma esperto, uno che abbia già giocato magari pure in B». CESSIONI – «Ne dobbiamo fare altre. Detto questo, forse qualcuno sottovaluta che la nostra situazione cambia un po’ il. Si parla dei 14 giorni di quarantena, ma qualche giocatore è stato 40-50 giorni in isolamento, quindi non ...

