“Elisabetta Gregoraci ha molti scheletri nell’armadio” | per l’ex manager non avrebbe dovuto partecipare al GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono sconvolgenti le dichiarazioni rese da Francesco Chiesa Soprani su Elisabetta. L’uomo, tra le pagine del settimanale Nuovo si è reso protagonista di una intervista-verità piuttosto scottante nella quale rivela alcuni aspetti inediti della ex moglie di Flavio Briatore, gettando ombre sul suo passato che potrebbero influire sull’immagine stessa della conduttrice. Elisabettae... L'articolo “Elisabettahanell’armadio”: per l’exnonal GF Vip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.