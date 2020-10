Crash Bandicoot 4 disponibile da oggi 2 ottobre | miglior prezzo e primi voti internazionali

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Quello di4 It’s About Time è un ritorno che scatena la nostalgia in tutta la sua devastante bellezza. Erano gli anni ’90 quando la mascotte di casa Playstation faceva il suo esordio sulla prima console del colosso nipponico.passi digitali che avrebbero fatto la storia, e l’avrebbero elevato a rappresentate di un’intera generazione di videogames. Che Naughty Dog ci sapesse fare lo si è capito fin da queiaccenni di splendore. Poi, come tutti ben sanno, il team di sviluppo ha deviato le proprie mire (lasciando in questo caso il campo a Toys for Bob) e ci ha consegnato prodotti dalla bellezza commovente, come la serie Uncharted o The Last of Us. Tornare a fare una scorpacciata di frutti wumpa o a saltare a destra a manca per i livelli, colpendo i ...