Covid, de Magistris su De Luca: Dà i numeri al lotto, renda noti i dati veri (Di venerdì 2 ottobre 2020) dati “precisi” sulla diffusione del virus in Campania. A chiederli è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, al presidente della Regione, Vincenzo De Luca. ”Ho scritto e ho chiesto pubblicamente al presidente – ha riferito de Magistris – perché non ci viene fornito il quadro chiaro della situazione. Il presidente ha il dovere di fornirmi in qualità di amministratore e sindaco, e quindi responsabile primo della salute dei cittadini del territorio, non numeri come se fossero numeri al lotto ma dati con caratteristiche, quartieri, mappature epidemiologiche, trend”. “Tutto questo non avviene ed è molto grave perché ci impedisce, nel caso, di poter valutare provvedimenti ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020)“precisi” sulla diffusione del virus in Campania. A chiederli è il sindaco di Napoli, Luigi de, al presidente della Regione, Vincenzo De. ”Ho scritto e ho chiesto pubblicamente al presidente – ha riferito de– perché non ci viene fornito il quadro chiaro della situazione. Il presidente ha il dovere di fornirmi in qualità di amministratore e sindaco, e quindi responsabile primo della salute dei cittadini del territorio, noncome se fosseroalmacon caratteristiche, quartieri, mappature epidemiologiche, trend”. “Tutto questo non avviene ed è molto grave perché ci impedisce, nel caso, di poter valutare provvedimenti ...

