Condividere è una cura E lo strazio fa parte delle nostre esistenze

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Andrea Cuomo Un limite al desiderio di avere compassione non va messo. Altra cosa è il compatimento Due giovani l'uno accanto all'altro, in una intensa foto in un bianco e nero contrastatissimo. Sono belli, sono ricchi, sono famosi, sono invidiati, si amano. Due tipi da copertina. Ma, ehi!, piangono. Sul petto di lei un cartoccio di tessuto avviluppa il corpicciuolo di Jack, il loro terzo figlio, sbianchettato da un destino che, quando si sveglia e decide di fare lo stronzo, non bada alla fama, alla bellezza e alla felicità interna lorda di chi capita sotto. John (Legend) e Chrissy (Teigen) hanno perso il loro terzo figlio, a cui avevano già dato un nome perché dare un nome a qualcosa è un po' come possederla già e loro avevano fretta di abbracciarlo. Ma lo hanno abbracciato da morto prima che nascesse, l'omega che scavalca l'alfa. ...