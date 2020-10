Coldiretti, maltempo: “Un danno da un milione di euro” (VIDEO) (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Cipollotti dell’agro e finocchi sono stati spazzati via nell’agro nocerino sarnese dall’ondata di maltempo e dall’alluvione che ha visto e esondare il fiume Sarno e con esso anche le piantagioni che dovranno essere riavviate. Un danno che Coldiretti ha già stimato intorno al milione di euro e sulla base del quale l’associazione che rappresenta le imprese agricole non solo è pronta a sostenere la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, ma è anche decisa a sollecitare un intervento di pulizia che metta fine al pericolo di ulteriori esondazioni. A ribadirlo al microfono di Anteprima24 il direttore di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano. L'articolo Coldiretti, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Cipollotti dell’agro e finocchi sono stati spazzati via nell’agro nocerino sarnese dall’ondata die dall’alluvione che ha visto e esondare il fiume Sarno e con esso anche le piantagioni che dovranno essere riavviate. Uncheha già stimato intorno aldi euro e sulla base del quale l’associazione che rappresenta le imprese agricole non solo è pronta a sostenere la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, ma è anche decisa a sollecitare un intervento di pulizia che metta fine al pericolo di ulteriori esondazioni. A ribadirlo al microfono di Anteprima24 il direttore diSalerno, Enzo Tropiano. L'articolo, ...

coldiretti : Maltempo, Coldiretti: in Liguria 100% dei comuni a rischio frane - savonanews : Maltempo, Coldiretti: 'Allerta in Liguria dove il 100% dei comuni sono a rischio idrogeologico' - AnsaLiguria : Maltempo: Coldiretti, in Liguria 100% comuni a rischio frane. Analisi su dati Ispra, 'pesa modello sviluppo sbaglia… - riviera24 : Maltempo, Coldiretti: «Allerta in Liguria dove il 100% dei comuni è a rischio idrogeologico» -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti maltempo Maltempo, Coldiretti: «Allerta in Liguria dove il 100% dei comuni è a rischio idrogeologico Riviera24 Maltempo: “Colpa dell’abbandono delle campagne”

“Per proteggere la terra e i cittadini occorre creare le condizioni affinché si contrasti la scomparsa delle nostre campagne – commentano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il ...

Maltempo: Coldiretti, in Liguria 100% comuni a rischio frane

La nuova perturbazione che sta investendo l'Italia si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con la Liguria che ha ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico per ...

“Per proteggere la terra e i cittadini occorre creare le condizioni affinché si contrasti la scomparsa delle nostre campagne – commentano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il ...La nuova perturbazione che sta investendo l'Italia si abbatte sulle regioni più fragili della Penisola con la Liguria che ha ben il 100% dei comuni con parte del territorio a rischio idrogeologico per ...