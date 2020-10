Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 02 OTT - La Bce si prepara all'emissione di un euro digitale intensificando le attività al riguardo anche se il "Consiglio direttivo non ha ancora assunto una decisione" e aprirà il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 02 OTT - La Bce siall'emissione di unintensificando le attività al riguardo anche se il "Consiglio direttivo non haassunto una" e aprirà il ...

iconanews : Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa - andreadortenzio : #Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa - Economia - ANSA - fisco24_info : Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa: Banca intensifica attività. Lagarde, dobbiamo essere… - teletext_ch_it : La BCE si prepara all'euro digitale - ChiaradeSarlo : 'Bce, Lagarde prepara terreno per revisione strategia in scia Fed' -

Ultime Notizie dalla rete : Bce prepara Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa La Gazzetta del Mezzogiorno Bce:si prepara a euro digitale ma decisione ancora non presa

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Bce si prepara all'emissione di un euro digitale intensificando le attività al riguardo anche se il "Consiglio direttivo non ha ancora assunto una decisione" e aprirà il ...

Bce: Lagarde, ‘preparaci a emissione euro digitale qualora ce ne fosse bisogno’

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “L’euro appartiene ai cittadini europei e la nostra missione è esserne i custodi”. Ad affermarlo è il presidente della Bce Christine Lagarde mentre l’Eurotower ha annunciato ...

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - La Bce si prepara all'emissione di un euro digitale intensificando le attività al riguardo anche se il "Consiglio direttivo non ha ancora assunto una decisione" e aprirà il ...Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “L’euro appartiene ai cittadini europei e la nostra missione è esserne i custodi”. Ad affermarlo è il presidente della Bce Christine Lagarde mentre l’Eurotower ha annunciato ...