Altro incremento record. Corona virus: Italia, 53997 attualmente positivi a test (+1350 in un giorno) con 35941 decessi (23) e 229970 guariti (1126). Totale di 319908 casi (2499) Dati della protezione civile: 120301 tamponi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

