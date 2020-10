A breve la modalità auto nell’app Alexa: cosa sarà possibile fare (Di venerdì 2 ottobre 2020) CarPlay e Android auto sono senz’altro leader incontrastati, ma occhio ad Amazon, che, come riportato da XDA Developers, sta facendo passi da giganti con il suo Echo auto, cercando proprio di colmare questo gap venutosi a creare nel tempo. Quel che mancava era una modalità auto nell’app Alexa per iOS e Android che potesse garantire il perseguimento dello scopo. Non parliamo di un vero e proprio sistema di infotainment come nel caso di CarPlay e Android auto, ma è comunque un primo passo verso quella direzione. L’interfaccia in questione comparirà sul display del vostro smartphone, da utilizzare in auto (naturalmente quando si è fermi), oppure tramite controllo diretto con i comandi vocali tramite l’assistente digitale ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) CarPlay e Androidsono senz’altro leader incontrastati, ma occhio ad Amazon, che, come riportato da XDA Developers, sta facendo passi da giganti con il suo Echo, cercando proprio di colmare questo gap venutosi a creare nel tempo. Quel che mancava era una modalitànell’appper iOS e Android che potesse garantire il perseguimento dello scopo. Non parliamo di un vero e proprio sistema di infotainment come nel caso di CarPlay e Android, ma è comunque un primo passo verso quella direzione. L’interfaccia in questione comparirà sul display del vostro smartphone, da utilizzare in(naturalmente quando si è fermi), oppure tramite controllo diretto con i comandi vocali tramite l’assistente digitale ...

