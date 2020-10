Weekend di terrore a Marsala | raid di un gruppo di  ultras contro i migranti

Leggi su agi

(Di giovedì 1 ottobre 2020) AGI - Un vero e proprio commando razzista, composto da, neiestivi ha seminato iltra gli extracomunitaria. È stato smantellato dalla polizia che ha arrestato tre persone accusate di violenza privata, minaccia, lesioni personali, messe in atto con spietatezza e per finalità di discriminazione o di odio etnico razziale. In manette sono finiti Salvatore Crimi, 18 anni, Antony Licari, 24 anni, e Natale Salvatore Licari, di 36, tutti diappartenenti al'Street Boys-Nucleo Ribelle, già sottoposti a Daspo. Appuntamento con la paura per gli extracomunitari I fine settimana si erano trasformati in appuntamenti con la paura per i cittadini extracomunitari, ...